Москва, 5 февраля, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв заявил о готовности принять в ряды организации обозревателя из США Такера Карлсона. Условием глава СЖР назвал готовность журналиста к регулярной оплате членских взносов и соблюдению этики российского журналиста.

ТАСС/ Brian Cahn/ZUMA Press Wire Такер Карлсон

«С радостью примем, если он будет платить регулярно членские взносы и соответствовать хартии этики российского журналиста», — заявил ТАСС Соловьёв.

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Такер Карлсон — политический обозреватель, в недавнем прошлом ведущий ток-шоу на телеканале Fox News, получивший известность как критик политики американского руководства.

В апреле 2023 года Карлсона уволили с телеканала, официально озвучив, что решение приняли по соглашению журналиста и руководства, после чего он стал публиковать новые выпуски своей программы в соцсети X.

Как сообщало ИА Регнум, Такера заметили в Москве днём ранее. В соцсетях появилось его фото в Большом театре.

Цель его визита в Россию оставалась неизвестной, пока он не рассказал, что приехал, чтобы посмотреть на Россию, о которой так много читал, поговорить с её жителями и посмотреть на внутреннее устройство страны.

Говоря о возможности провести интервью с президентом страны Владимиром Путиным, Карлсон не дал чёткого ответа, ограничившись словом «Посмотрим». В Кремле заявили, что администрации президента пока нечего сообщить о возможных интервью. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в случае принятия соответствующих решений администрация сообщит об этом.

Член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что в Вашингтоне обеспокоены возможным интервью, так как, по её словам, от таких людей, как Карлсон, американцы слышат правду.