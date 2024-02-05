Москва, 5 февраля, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Российские военные за минувшие сутки отразили семь атак штурмовых групп Вооружённых сил Украины (ВСУ) на купянском направлении в зоне спецоперации, сообщил 5 февраля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Отражены семь атак штурмовых групп 30-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Терны (ДНР) и Синьковка в Харьковской области», — заявил генерал-лейтенант.

Потери украинской армии на этом направлении составили до 130 военнослужащих и два пикапа.

Помимо этого, в ведомстве сообщили, что потери ВСУ за сутки на краснолиманском направлении составили до 260 военных и пять автомобилей.

Как сообщало ИА Регнум, военный экспертАндрей Марочко заявил в декабре 2023 года, что украинская армия прибегает к тактике «мясных штурмов» на купянском направлении. Он пояснил, что ВСУ направляют во фланги российских войск небольшие манёвренные группы без должной огневой поддержки, и это ведёт к необоснованным потерям.

Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос 23 декабря признал тяжёлой ситуацию на купянском направлении. Он отметил, что Киев не может обеспечить армию необходимым количеством не только натренированных и обученных людей, но и вооружений.