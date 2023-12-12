Луганск, 12 декабря, 2023, 09:23 — ИА Регнум. Украинская армия прибегает к тактике «мясных штурмов» для остановки продвижения российских войск на купянском направлении, 12 декабря сообщил в своём Telegram-канале военный эксперт Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА Регнум

Он рассказал, что ВСУ в ходе обороны в районах сёл Синьковки и Петропавловки (Купянский район, Харьковская область) используют отвлекающие манёвры. Они направляют во фланги российских войск небольшие манёвренные группы без должной огневой поддержки, и это ведёт к необоснованным потерям.

«На особо важных для украинского командования участках также отмечен ряд лобовых атак зачастую необученными бойцами», — сообщил Марочко, добавив, что подобная тактика ВСУ бесперспективна и обречена на провал.

Как сообщало ИА Регнум, по словам Марочко, ВСУ из-за плохой погоды испытывают трудности в эксплуатации бронетехники в зоне СВО. Серьёзные проблемы возникают из-за обледенения.

В статье New York Times отмечается, что США не смогли добиться нужных результатов, обучая украинских военных для проведения контрнаступления. В итоге ВСУ понесли большие потери, российская оборона оказалась прочнее, чем полагали на Западе.