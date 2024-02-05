Москва, 5 февраля, 2024, 14:55 — ИА Регнум. Потери украинских войск за сутки на краснолиманском направлении в зоне проведения спецоперации составили до 260 военных и пять автомобилей. Об этом 5 февраля сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов / РИА Новости

Также российские военные при поддержке артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Ямполовки в ДНР.

«На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю», ― добавил представитель оборонного ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, 4 февраля ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Покровска в ДНР. Также на донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки формирований 112-й бригады теробороны и 24-й механизированной бригады украинской армии. Кроме того, склад горючего ВСУ уничтожили в Днепропетровской области.

На краснолиманском направлении российские силы отразили три атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) около Ямполовки в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР.