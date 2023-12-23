Киев, 23 декабря, 2023, 18:26 — ИА Регнум. В Харьковской области на купянском направлении складывается тяжёлая ситуация для украинских войск, заявил 23 декабря отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире украинского телеканала «Прямой».

«Меня беспокоит купянское направление. Там реально достаточно серьёзная проблема, как и на лиманском направлении», — сказал он.

Кривонос отметил, что киевский режим не может обеспечить армию необходимым количеством не только натренированных и обученных людей, но и вооружений, в результате чего ВСУ нечем отвечать на наступление российских войск.

«К сожалению, противник на многих участках имеет определенные тактические успехи, продвижение», — заключил он.

Как передавало ИА Регнум, военный эксперт Андрей Марочко ранее заявлял, что украинская армия прибегает к тактике «мясных штурмов» для остановки продвижения российских войск на купянском направлении.

В статье New York Times отмечается, что США не смогли добиться нужных результатов, обучая украинских военных для проведения контрнаступления. В итоге ВСУ понесли большие потери, российская оборона оказалась прочнее, чем полагали на Западе.