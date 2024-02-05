Сенатор Карасин заявил о консолидации россиян на фоне европейских санкций
Москва, 5 февраля, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Российское общество консолидировалось на фоне европейских санкций. Такое мнение выразил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
«Общество России консолидировалось, собралось. Мы понимаем, что приблизительно хотят с нами сделать. Мы в этой схватке победим», — заявил сенатор в беседе с «Лентой. ру».
Карасин отметил, что чем больше Запад занимается устрашением России, тем больше решимости у россиян двигаться вперёд по пути спецоперации, задачи которой сформулировал президент России Владимир Путин. Сенатор добавил, что Запад перешёл границы разумного и делает всё для того, чтобы нарастить эскалацию всего, что связано с Украиной.
Как сообщало ИА Регнум, Европейский союз собирается принять 13-й по счёту пакет антироссийских санкций ближе к 24 февраля 2024 года. Новые меры могут затронуть больше 200 человек и компаний из России.
При этом убытки Евросоюза от антироссийских санкций составили по разным оценкам почти $1,5 трлн.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о провале санкционной политики экономического блицкрига Запада в отношении России. Так, Запад делал расчёт на то, чтобы быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в стране, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, дефицит товаров в магазинах. Однако такая политика в отношении России провалилась.
В феврале 2024 года российский лидер отметил, что тем, кто предрекал России крах и развал, стоило бы показать «известный жест». Путин в этой связи подчеркнул, что российская экономика продолжает уверенно развиваться.