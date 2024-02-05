Москва, 5 февраля, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Российское общество консолидировалось на фоне европейских санкций. Такое мнение выразил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Алексей Колчин ИА Регнум

«Общество России консолидировалось, собралось. Мы понимаем, что приблизительно хотят с нами сделать. Мы в этой схватке победим», — заявил сенатор в беседе с «Лентой. ру».

Карасин отметил, что чем больше Запад занимается устрашением России, тем больше решимости у россиян двигаться вперёд по пути спецоперации, задачи которой сформулировал президент России Владимир Путин. Сенатор добавил, что Запад перешёл границы разумного и делает всё для того, чтобы нарастить эскалацию всего, что связано с Украиной.

Как сообщало ИА Регнум, Европейский союз собирается принять 13-й по счёту пакет антироссийских санкций ближе к 24 февраля 2024 года. Новые меры могут затронуть больше 200 человек и компаний из России.

При этом убытки Евросоюза от антироссийских санкций составили по разным оценкам почти $1,5 трлн.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о провале санкционной политики экономического блицкрига Запада в отношении России. Так, Запад делал расчёт на то, чтобы быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в стране, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, дефицит товаров в магазинах. Однако такая политика в отношении России провалилась.

В феврале 2024 года российский лидер отметил, что тем, кто предрекал России крах и развал, стоило бы показать «известный жест». Путин в этой связи подчеркнул, что российская экономика продолжает уверенно развиваться.