Тула, 2 февраля, 2024, 18:32 — ИА Регнум. Тем, кто предрекал России крах и развал, стоило бы показать «известный жест». Так 2 февраля президент РФ Владимир Путин в шуточной форме обратился к недоброжелателям Россиив ходе беседы с сотрудниками предприятий ОПК в Туле в рамках проекта «Всё для победы!».

Кадр из видео

«Вся экономика продемонстрировала устойчивость, выдержала беспрецедентное внешнее давление и продолжает уверенно развиваться. Нам предрекали, как вы знаете, спад, провал, крах, что под давлением санкций мы отступим, сдадимся, развалимся. Хочется показать известный жест — не буду этого делать: здесь много девушек», — сказал Путин.

Как передавало ИА Регнум, российский лидер ещё в апреле 2022 года говорил о провале санкционной политики экономического блицкрига Запада в отношении России. Глава государства пояснил, что Запад делал расчёт на то, чтобы быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в нашей стране, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, масштабный дефицит товаров в магазинах. Путин с уверенностью заявил, что такая политика провалилась.

В ноябре 2023 года секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что Запад попытался осуществить в отношении России экономический блицкриг и потерпел неудачу. Он отметил, что, англосаксонская пресса намеренно игнорирует очевидный факт, что Россия, несмотря на санкции, смогла обеспечить военную, экономическую и продовольственную безопасность.

глава МИД РФ Сергей Лавров 13 декабря прошлого года заявил, что ставка на санкционный блицкриг против российской экономики провалилась, но на Западе не готовы признать свои ошибки. Лавров добавил, что причиной многих негативных процессов в мире стало «неуёмное стремление» США и ряда стран навязывать своё видение. В этой связи Лавров обратил внимание на то, что последствием этого стремления стало появление концепции по типу пресловутого порядка, основанного на делении всех государств на демократии и автократии.

Убытки Евросоюза от антироссийских санкций составили по разным оценкам почти $1,5 трлн.