Берлин, 5 февраля, 2024, 09:06 — ИА Регнум. Европейский союз собирается принять новый пакет антироссийских санкций ближе к 24 февраля, когда исполнится два года с момента начала спецоперации. Об этом 4 февраля написало немецкое издание Der Spiegel.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По его информации, Брюссель намерен расширить санкционный список ЕС, в который собираются включить свыше 200 физических и юридических лиц.

При этом для вступления этих санкционных мер в силу их должны одобрить все 27 стран — членов сообщества.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 5 февраля агентство Reuters со ссылкой на дипломатов ЕС написало, что Еврокомиссия не будет добавлять новые запреты на импорт в 13-м пакете антироссийских санкций. Отмечалось, что после этого ЕК быстро предложит 14-й пакет санкционных мер против России, в котором могут содержаться запреты на импорт.

Газета Financial Times 4 февраля написала, что устойчивость экономики России к санкциям ошеломила западных экономистов, предрекавших ей катастрофический спад. По словам журналистов издания, Россия выкарабкалась из рецессии и сумела противостоять попыткам Запада ограничить её доходы от продажи энергоносителей, увеличив при этом расходы на оборону.

Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что тем, кто предрекал России крах и развал, стоило бы показать «известный жест». Глава государства подчеркнул, что российская экономика продемонстрировала устойчивость, выдержала беспрецедентное внешнее давление и продолжает уверенно развиваться.