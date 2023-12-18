Москва, 18 декабря, 2023, 11:10 — ИА Регнум. Убытки Евросоюза от антироссийских санкций составили почти $1,5 трлн, говорится в статье агентства «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM

В публикации сказано, что импорт газа в ЕС вырос до €15,2 млрд в месяц. Из них €7,7 млрд — за сжиженный природный газ, а €7,5 млрд — за трубопроводный.

Отмечается, что сжиженный газ, на который перешёл ЕС, не смог полностью заменить трубопроводный, так как СПГ более дорогой и требует большей инфраструктуры.

Более того, европейские страны столкнулись с ситуацией, когда цены на газ в Европе падают, а СПГ сразу «утекает» в Азию. Именно из-за этого импорт газа в Европу упал до рекордного за два года минимума.

В материале отмечается, что Россия смогла вдвое нарастить поставки нефти в азиатские страны, тем самым успешно обойдя нефтяной потолок.

Автор статьи также аргументирует свои выводы о провальной политики ЕС оценкой замглавы МИД РФ Александра Грушко, что совокупный убыток Евросоюза от антироссийских санкций составил 1,5 триллиона долларов.

Тем самым руководство Евросоюза постепенно приходит к выводу, что борьба с Россией «загнала в угол» содружество, подчёркивается в тексте.

Ранее ЕС согласовал 12-й пакет антироссийских санкций на саммите, который 14–15 декабря прошёл в Брюсселе. Санкции касаются эмбарго на российские алмазы, а также некоторые другие виды продукции. Также они затронули российский банковский сектор.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 13 декабря заявил, что ставка на санкционный блицкриг против российской экономики провалилась, но на Западе не готовы признать свои ошибки. Лавров добавил, что причиной многих негативных процессов в мире стало «неуёмное стремление» США и ряда стран навязывать своё видение. В этой связи Лавров обратил внимание на то, что последствием этого стремления стало появление концепции по типу пресловутого порядка, основанного на делении всех государств на демократии и автократии.

Перед этим посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что огромное число санкций США против России создаёт проблемы для американского бизнеса, но при этом не влияет на российскую экономику. По мнению дипломата, компании и концерны в США теряют значительные доходы от того, что были вынуждены уйти с российского рынка, отказаться от энергоресурсов, а также других товаров. При этом «санкции против России не действуют, а экономика твёрдо стоит на ногах и развивается».