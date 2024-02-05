Москва, 5 февраля, 2024, 12:54 — ИА Регнум. Под новые антироссийские санкции, которые Евросоюз разрабатывает к 24 февраля, подпадут 200 физических лиц и компаний из России, сообщило агентство DPA со ссылкой на европейских чиновников.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Дополнительные санкционные меры могут затронуть больше 200 человек и компаний», — говорится в материале.

Новый пакет санкций также затронет иностранные компании, способствующие военному и технологическому укреплению России, развитию её сектора обороны и безопасности. Сообщается, что новые меры не позволят компаниям в ЕС продавать товары и технологии двойного назначения.

Евросоюзу теперь предстоит подготовить проект решения о санкциях, а затем получить одобрение всех членов ЕС.

Как сообщало ИА Регнум, Европейский союз собирается принять новый пакет антироссийских санкций ближе к 24 февраля, когда исполнится два года с момента начала спецоперации. При этом 5 февраля агентство Reuters сообщило, что Еврокомиссия не будет добавлять в 13-й пакет санкций новые запреты на импорт.

Газета Financial Times 4 февраля написала, что устойчивость экономики России к санкциям ошеломила западных экономистов. В материале говорилось, что Россия выкарабкалась из рецессии и сумела противостоять попыткам Запада ограничить её доходы от продажи энергоносителей.

Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что тем, кто предрекал России крах и развал, стоило бы показать «известный жест». Он подчеркнул, что российская экономика продемонстрировала устойчивость и продолжает уверенно развиваться.

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил 5 февраля, что Франция должна отменить антироссийские санкции, поскольку от них страдают французские граждане. Он напомнил, что с июля в стране ожидают нового резкого повышения цен на газ ― от 5,5% до 10,5%.