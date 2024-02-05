Курск, 5 февраля, 2024, 13:12 — ИА Регнум. При обстреле украинской армией посёлка Тёткино в Курской области пострадала женщина, сообщил 5 февраля губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«К сожалению, получила осколочное ранение местная жительница», — говорится в сообщении.

Губернатор добавил, что врачи Глушковской районной больницы оказывают пострадавшей всю необходимую помощь.

Старовойт заявил, что ВСУ обстреляли посёлок Тёткино в Глушковском районе. Всего насчитали пять прилётов.

Как сообщало ИА Регнум, украинская армия с помощью беспилотника 4 февраля атаковала посёлок Тёткино в Курской области. Губернатор тогда заявил о повреждении инфраструктурных объектов связи.

Помимо этого, 4 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали село Старый Хутор. Одно из домовладений получило повреждения. Кроме того, ВСУ обстреляли село Демидовка, один из домов также получил повреждения.

В ночь с 4 на 5 февраля украинские военные несколько раз попытались атаковать Брянскую область с применением беспилотников. Российские средства противовоздушной обороны сбили четыре дрона ВСУ.