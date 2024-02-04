Краснояружский район, Белгородская область, 4 февраля, 2024, 18:42 — ИА Регнум. ВСУ днём 4 февраля обстреляли село Демидовка в Белгородской области, один из частных домов получил повреждения, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Известия/Дмитрий Коротаев

«Под обстрел ВСУ попало село Демидовка Краснояружского района. Пострадавших нет. В одном частном домовладении повреждена кровля и хозпостройка. Также осколками посекло два автомобиля и трубу газопровода», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Сотрудники оперативных и аварийных служб работают на месте происшествия, добавил Гладков.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 4 февраля в Белгороде и Белгородском районе запускали сирену ракетной опасности. Гладков напомнил жителям о необходимости не подходить к окнам, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а при нахождении на улице — спуститься в укрытие или иное безопасное место. Спустя три минуты сигнал ракетной опасности был отменён.

Ранее Гладков также сообщал, что днём 4 февраля ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали село Старый Хутор. Одно из домовладений получило повреждения.

Также 4 февраля губернатор информировал, что в минувшие сутки ВСУ атаковали ряд населённых пунктов Белгородской области — Журавлёвку, Долгое, Дроновку, Задорожный, Вязовое, Надежевку и Прилесье. Для атак использовались дроны-камикадзе, беспилотники самолётного типа и миномёты. Пострадавших в результате обстрелов и атак не было, но получили повреждения несколько домов и других объектов, а также линии электропередачи.