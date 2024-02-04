Белгород, 4 февраля, 2024, 14:07 — ИА Регнум. ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали село Старый Хутор в Белгородской области, одно из домовладений получило повреждения, сообщил 4 февраля глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Село Старый Хутор Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, в одном частном домовладении повреждены гараж и забор», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Сотрудники оперативных служб работают на месте происшествия, добавил губернатор.

Ранее Гладков сообщил, что в минувшие сутки ВСУ атаковали ряд населённых пунктов Белгородской области — Журавлёвку, Долгое, Дроновку, Задорожный, Вязовое, Надежевку и Прилесье. Для атак использовались дроны-камикадзе, беспилотники самолётного типа и миномёты. Пострадавших в результате обстрелов и атак не было, но получили повреждения несколько домов и других объектов, а также линии электропередачи.

Как передавало ИА Регнум, 4 февраля губернатор Курской области Роман Старовойт проинформировал, что ВСУ с помощью беспилотника атаковали посёлок Тёткино. Повреждения получили инфраструктурные объекты связи. Аварийные бригады приступят к восстановлению, как только это будет безопасно, добавил губернатор.

В ночь на 3 февраля силы противовоздушной обороны нейтрализовали семь беспилотников ВСУ в нескольких регионах России. В небе над Белгородской областью было уничтожено четыре беспилотника, два — в Волгоградской, ещё один — в Ростовской области.

3 февраля губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что падение украинского беспилотника, сбитого системой ПВО, стало причиной пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Волгограде. Пожарные оперативно локализовали, а затем ликвидировали пожар. По данным МЧС, на территории НПЗ на площади 300 квадратных метров горели разлившиеся нефтепродукты. Завод продолжил работу в штатном режиме, пострадавших в результате возгорания не было.