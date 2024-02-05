Москва, 5 февраля, 2024, 10:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил до 1 марта распространить Дальневосточную и арктическую ипотеку на участников спецоперации, сообщили 5 февраля в Кремле.

Юрий Смитюк/ТАСС

«Распространение программы на граждан, принимающих участие в специальной военной операции, и членов семей граждан, погибших в связи с выполнением задач специальной военной операции», — говорится в перечне поручений по итогам рабочей поездки в Архангельскую область 11 декабря 2023 года.

Глава государства также поручил до 1 марта в рамках Дальневосточной и арктической ипотеки при ряде условий увеличить до 9 млн рублей максимальный размер жилищного (ипотечного) кредита, предоставляемого на приобретение на вторичном рынке жилья готового жилого помещения или жилого помещения с земельным участком, находящегося на территории монопрофильного муниципального образования, в случае если общая площадь такого жилого помещения превышает 60 кв. метров.

Ответственным за выполнение поручения назначили премьер-министра Михаила Мишустина.

Как сообщало ИА Регнум, 11 ноября 2023 года правительство дополнительно направило 95 млрд рублей из резервного фонда на субсидирование «Льготной», «Дальневосточной» и «Семейной» ипотечных программ. По итогам Восточного экономического форума Путин дал ряд поручений. Среди них — распространить дальневосточную ипотеку на сотрудников ВПК, находящихся в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО) и Арктики.

Помимо этого, в конце ноября 2023 года живущие в арктической зоне россияне получили возможность взять кредит по льготной ставке 2% на строительство или покупку жилья. Это стало возможным благодаря расширению программы «Дальневосточная ипотека» на этот регион. Максимальная сумма кредита по арктической ипотеке составила 6 млн рублей. Программа стала доступна для врачей и учителей, проработавших в Арктике не менее пяти лет, молодых семей не старше 35 лет, а также одиноких родителей, на воспитании у которых находится ребёнок в возрасте до 18 лет включительно.