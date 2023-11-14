Москва, 15 ноября, 2023, 01:52 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин утвердил поручений из 30 пунктов по итогам Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В частности, он поручил распространить действие дальневосточной ипотеки на работников предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК), которые находятся в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО) и Арктики. Глава государства назначил срок для выполнения этого задания — до 15 декабря.

К этому же времени российский лидер поручил правительству РФ доложить о другом поручении — увеличении максимального размера дальневосточной ипотеки на новостройки с 6 млн до 9 млн руб. Он также поручил разработать и утвердить программу развития электроэнергетики в ДФО до 2050 года.

Президент ожидает доклада по указанному поручению до 1 июля 2024 года. До 1 февраля 2024 года российское правительство и МЧС России должно изучить вопрос целесообразности ограничения использования земель в зонах затопления и подтопления.

Кроме того, Путин поручил рассмотреть идею создания фонда технологического развития Дальнего Востока за счет части средств, полученных от платежей за недропользование. Доклад в рамках этого вопроса будет представлен президенту до 15 декабря.

Как сообщало ИА Регнум, 12 сентября Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ заявил, что рост инвестиций на Дальнем Востоке опережает общероссийский показатель в три раза. Глава государства уточнил, что с 2014 по 2022 год инвестиции в основной капитал по России выросли на 13%, а на Дальнем Востоке — на 39%.

По его словам, это оказывает влияние на объемы производства. 11 ноября правительство РФ опубликовало распоряжение российского премьер-министра Михаила Мишустина о выделении дополнительно из правительственного резервного фонда 95 млрд рублей на субсидирование льготной ипотеки в стране.

Из указанной суммы около 41 млрд рублей планируется направить на субсидирование программы «Льготная ипотека», а более 46 млрд рублей — на «Семейную ипотеку». Ещё около 8 млрд рублей перечислят для участников «Дальневосточной ипотеки».