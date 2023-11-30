Москва, 30 ноября, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Живущие в арктической зоне россияне теперь смогут взять кредит по льготной ставке 2% на строительство или покупку жилья. Это стало возможным благодаря расширению программы «Дальневосточная ипотека» на этот регион. Соответствующее решение утвердило правительство по поручению президента 30 ноября.

Кирилл Зыков/РИА Новости

«Жители городов и посёлков Арктической зоны России смогут получить льготные ипотечные кредиты в рамках дальневосточной ипотеки, при этом сама программа переименована — «Дальневосточная и арктическая ипотека», —сообщили в пресс-службе кабмина.

Максимальная сумма кредита по арктической ипотеке составляет 6 млн рублей. Программа доступна для врачей и учителей, проработавших в Арктике не менее пяти лет, молодых семей не старше 35 лет, а также одиноких родителей, на воспитании у которых находится ребёнок в возрасте до 18 лет включительно.

Вместе с этим арктическая ипотека будет доступна получившим земельные участки по программе «Гектар» и участникам региональных программ трудовой мобильности.

Как сообщало 15 ноября ИА Регнум, по итогам Восточного экономического форума Путин дал ряд поручений. Среди них был указ до 15 декабряраспространить дальневосточную ипотеку на сотрудников ВПК, находящихся в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО) и Арктики.

11 ноября кабмин дополнительно направил 95 млрд рублей из резервного фонда на субсидирование ипотеки. Речь шла о «Льготной», «Дальневосточной» и «Семейной» программах.