Москва, 11 ноября, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Из резервного фонда правительства России на субсидирование льготной ипотеки будет дополнительно направлено 95 млрд рублей. Соответствующее распоряжение председателя правительства РФ Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства.

Известия/ Константин Кокошкин

Отмечается, что на реализацию «Льготной ипотеки», «Дальневосточной ипотеки» и «Семейной ипотеки» из резервного фонда правительства дополнительно направят 95 млрд рублей.

Уточняется, что из выделенной суммы порядка 41 млрд рублей будет направлено на субсидирование программы «Льготная ипотека», свыше 46 млрд рублей — на субсидирование «Семейной ипотеки» и около 8 млрд рублей — на поддержание льготной ставки для участников «Дальневосточной ипотеки».

Необходимость дополнительного финансирования связана в том числе с повышением ключевой ставки Банка России, говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, по словам Мишустина, правительство системно поддерживает программы льготного кредитования, за время их действия уже выдано свыше двух миллионов займов на сумму более 8,5 триллиона рублей.

В конце октября председатель Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что льготные ипотечные программы в России необходимо сворачивать по мере истечения срока их действия, они разгоняют цены на жильё.

Ранее директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков заявил о том, что долю льготной ипотеки в России следует снизить до 50% на первичном рынке.