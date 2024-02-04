* — физическое лицо, признанное иноагентом в РФ, внесён в список террористов и экстремистов; организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 4 февраля, 2024, 19:43 — ИА Регнум. Экс-депутат Илья Пономарёв (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, внесён в список террористов и экстремистов) участвует в деятельности запрещённого в РФ «Легиона Свобода России», заявили 4 февраля в ФСБ.

Александр Кряжев/ РИА Новости Экс-депутат Илья Пономарёв (иноагент)

Пономарёв вступил в это формирование, возложив на себя обязанности по его информационному сопровождению, заявили в службе.

«Члены данной организации, помимо ведения боевых действий против России на стороне вооружённых сил Украины, вербуют через интернет-ресурсы российских граждан для совершения на территории нашей страны преступлений экстремистской и террористической направленности», — заявили в ФСБ.

ФСБ продолжает следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия в отношении Пономарёва и его пособников на территории России, отметили в службе.

«Действия всех причастных лиц будут квалифицированы в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, пособники киевского режима будут привлечены к самой строгой ответственности», — сказано в сообщении ФСБ.

Ранее в ФСБ сообщили о возбуждении против Пономарёва уголовного дела по статье о государственной измене.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2024 года источники СМИ в правоохранительных органах сообщили, что сотрудники Следственного комитета провели обыски у участников «Съезда народных депутатов» (организация признана нежелательной на территории РФ) в четырёх регионах. Обыски прошли в рамках уголовного дела, возбуждённого против Пономарёва.

В апреле 2023 года Генпрокуратура России признала деятельность иностранной неправительственной организации «Съезд народных депутатов», созданной в Польше в 2022 году, нежелательной на территории России. Также против Пономарёва было возбуждено уголовное дело о фейках о Вооружённых силах России.

Пономарёв покинул Россию в 2014 году после возбуждения против него уголовного дела о растрате. Он отправился в США, затем на Украину, где получил разрешение на временное проживание, а затем гражданство. Он регулярно выступает в украинских и западных СМИ с острыми антироссийскими заявлениями.