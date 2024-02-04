Москва, 4 февраля, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции в минувшие сутки уничтожили склад горючего ВСУ в Днепропетровской области, сообщили 4 февраля в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации уничтожен склад горючего ВСУ в Днепропетровской области, а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 124 районах», — сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля Конашенков сообщил, что ВС РФ в минувшую неделю уничтожили шесть складов горючего ВСУ. Кроме того, в течение недели были поражены три радиолокационные станции зенитного ракетного комплекса NASAMS, два радиолокатора зенитного ракетного комплекса С-300 и одна радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса IRIS-T.

В Минобороны 4 февраля также проинформировали, что в минувшие сутки средства ПВО РФ сбили 97 беспилотников противника. Также был уничтожен склад боеприпасов противника в районе Покровска на временно оккупированной Киевом части территории ДНР.

На краснолиманском направлении российские войска улучшили положение по переднему краю, рассказал также Конашенков. Потери ВСУ на донецком направлении составили до 380 человек, на южнодонецком — до 115 человек.