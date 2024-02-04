Ярославская область, 25 мая, 2015, 18:18 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности мэра Ярославля Александр Нечаев в ближайшее время перейдет на работу в областное правительство. Об этом было объявлено сегодня, 25 мая, на заседании фракции «Единая Россия».

В должности заместителя председателя правительства, как ожидается, Александр Нечаев будет курировать вопросы образования, культуры и молодежной политики. К исполнению своих обязанностей он приступит уже 10 июня, сообщили Ярновости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Александр Нечаев был назначен временно исполняющим обязанности главы Ярославля после ареста мэра Евгения Урлашова в начале июля 2013 года. До этого он занимал должность заместителя мэра по вопросам социальной политики и культуры. На пост и.о. мэра претендовал другой вице-мэр — Олег Виноградов, постановление о назначении которого Урлашов подписал уже в СИЗО, однако суд отклонил притязания Виноградова, подтвердив законность назначения на пост и.о. мэра Нечаева.



