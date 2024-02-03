Москва, 3 февраля, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ за неделю поразили три радиолокационные станции (РЛС) комплекса NASAMS, два радиолокатора С-300, а также РЛС комплекса IRIS-T. Об этом 3 февраля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости/Максим Блинов

«Поражены три радиолокационные станции зенитного ракетного комплекса NASAMS норвежского производства, два радиолокатора зенитного ракетного комплекса С-300, одна радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ», — сказал Конашенков.

Он добавил, что ВС России поразили за неделю шесть складов боеприпасов ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля Конашенков сообщил, что Вооружённые силы РФ в ходе проведения специальной военной операции уничтожили РЛС зенитного ракетного комплекса NASAMS и два склада горючего ВСУ.

Конашенков 31 января сообщал, что российские войска уничтожили склад горючего противника, а также ракетный комплекс IRIS-T и радиолокационную станцию обнаружения целей «Пеликан». Ещё один склад, а также радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса IRIS-T были уничтожены днём ранее, 30 января.