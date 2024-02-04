Москва, 4 февраля, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ улучшили положение по переднему краю на краснолиманском направлении. Об этом 4 февраля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Александр Полегенько/ТАСС

«На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» улучшено положение по переднему краю», — сказал Конашенков.

Он отметил, что отражены три атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) около населённых пунктов Ямполовка ДНР и Червоная Диброва ЛНР.

Кроме того, в районах населённого пункта Торское в ДНР и Серебрянского лесничества нанесено поражение живой силе противника.

Потери украинских войск за сутки составили до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля Конашенков сообщил, что Вооружённые силы РФ за неделю заняли более выгодные рубежи на краснолиманском направлении, отразив 19 атак украинских военных. Противник потерял убитыми и ранеными до 1825 военнослужащих, шесть танков, 13 боевых бронированных машин, 36 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 2 февраля на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил России заявил, что за прошедший месяц российские военные освободили населённые пункты Весёлое, Крахмальное и Табаевка на купянском, краснолиманском и донецком направлениях.