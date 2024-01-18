Москва, 18 января, 2024, 11:25 — ИА Регнум. России предстоит в 2024 году избавиться от какой-либо зависимости от стран Запада. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 18 января на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Задачи стоят ясные — избавиться от какой-либо необходимости зависеть от тех производственно-сбытовых, финансовых, банковских, логистических цепочек, которые так или иначе контролируются или находятся под большим влиянием наших западных коллег», — сказал глава российского дипведомства.

Лавров напомнил, что днём ранее президент РФ Владимир Путин провёл совещание с членами правительства по самым разным направлениям обеспечения устойчивого движения российской экономики в тех условиях, которые сегодня сложились из-за «агрессивной, противоправной политики Соединённых Штатов и их сателлитов».

Ранее, в конце ноября прошлого года, Путин на III Конгрессе молодых учёных заявил, что Запад рассчитывал на то, что Россия не сможет избавиться от зависимости от его технологий, но РФ довольно быстро слезает с этой «технологической иглы».

Российский лидер подчеркнул, что избавление России от зависимости не просто возможно, а продвигается довольно быстрыми темпами. Он также отметил, что у российских производителей приборов появился рынок сбыта, что будет экономическим стимулом.

Президент также назвал главные элементы технологического суверенитета России, которые имеют критическое значение для развития страны. Он заявил, что это касается производства собственного оборудования, программного обеспечения, элементной базы и развития кадров, которые работают в этих направлениях.

В декабре в разговоре с ИА Регнум глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович заявил, что Россия продемонстрировала успешную борьбу с западным давлением, тем более что США сами толкнули другие страны к выстраиванию альтернативных торгово-экономических отношений.

Перед этим, выступая на форуме «Россия зовёт!», Путин высказался за укрепление финансового суверенитета государств, за развитие равноправного партнёрства и призвал к переходу от глобализации к суверенным экономикам.

По словам Мендковича, даже на Западе уже признали — Россия очень эффективно справилась с внешним давлением. Например, западная пресса включила главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину в рейтинг разрушителей санкций за то, что она смогла предотвратить экономическую катастрофу в России в результате действий США и их союзников.