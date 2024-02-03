Багдад, 3 февраля, 2024, 19:56 — ИА Регнум. МИД Ирака 3 февраля вызвал временного поверенного в делах посольства США в Багдаде Дэвида Беркера и вручил ему ноту протеста в связи с ударами США по западу Ирака, говорится в заявлении иракского министерства иностранных дел.

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«В субботу, 3 февраля, министерство иностранных дел вызвало временного поверенного в делах посольства США в Багдаде Дэвида Беркера. Глава американского департамента министерства Дияри Ахмед Маджид передал временному поверенному официальный меморандум протеста, в котором содержалось осуждение Ираком американской агрессии, направленной против иракских сил безопасности, а также гражданских объектов на территории Ирака в районах Акашат и Эль-Каим, что привело к гибели и ранениям, в том числе мирных жителей, а также к повреждению жилых домов и имущества», — отмечается в сообщении МИД.

«Ирак также подтвердил отказ позволить использовать свою территорию как арену для сведения счетов между воюющими странами», — добавили в министерстве.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 3 февраля США нанесли удары по 85 целям проиранских группировок в Ираке и Сирии. Операция последовала за нападением на американскую базу в Иордании, в результате которого погибли трое военнослужащих США.

Великобритания поддержала действия Вашингтона на Ближнем Востоке. Британское правительство отметило, что США вправе наносить удары, отвечая на нападения на американских военнослужащих.

В провинции Анбар на западе Ирака жертвами американских ударов стали 16 человек. Несмотря на утверждения США о том, что удары были согласованы с руководством Ирака, официальный представитель правительства Ирака Басем аль-Авади заявил, что подобные сообщения являются фальсификацией.

Правительство Ирака назвало удары актом неприкрытой агрессии, их осудили также власти Сирии. Парламент Ирака призвал правительство страны ускорить вывод с территории Ирака военного контингента западных стран.

Авиаудары США и их союзников нацелены на разжигание конфликта на Ближнем Востоке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Атака демонстрирует агрессивную сущность политики США на Ближнем Востоке, Россия осуждает акт агрессии против суверенных государств и требует срочного рассмотрения ситуации Советом Безопасности ООН, добавила Захарова.