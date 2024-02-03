Москва, 3 февраля, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Авиаудары США и их союзников по Ираку и Сирии нацелены на дальнейшее разжигание конфликта, заявила 3 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Авиаудары специально рассчитаны на дальнейшее разжигание конфликта. Практически без пауз атакуя в последнее время объекты, как утверждается, проиранских группировок в Ираке и Сирии, США целенаправленно пытаются ввергнуть в конфликт крупнейшие страны региона», — отметила Захарова.

Также она заявила, что авиаудары демонстрируют агрессивную сущность политики США на Ближнем Востоке и ведут к эскалации конфликта. Россия решительно осуждает вопиющий акт агрессии против суверенных государств и добивается срочного рассмотрения ситуации Советом Безопасности ООН, добавила Захарова.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ночь на 3 февраля ВВС США нанесли авиаудары по более чем 85 целям в Ираке и Сирии, использовав не менее 125 высокоточных боеприпасов. Целями США стали объекты, принадлежащие силам Корпуса стражей исламской революции. На территории Ирака в результате ударов погибли не менее 16 человек.

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Правительство Ирака назвало удары актом неприкрытой агрессии, также их осудили в МИД Сирии и МИД Ирана. Парламент Ирака призвал правительство страны ускорить вывод с территории Ирака контингента США и их союзников.

В конце января 2024 года беспилотник атаковал военную базу США в северо-восточной части Иордании. В Пентагоне подтвердили гибель трёх американских военнослужащих, ранения получили десятки человек. По сведениям источника CNN, дрон запустили поддерживаемые Ираном боевики, атака, вероятно, осуществлялась с территории Сирии. 1 февраля министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США не потерпят атак на своих военнослужащих и предпримут все необходимые меры для их защиты. 3 февраля с аналогичным заявлением выступил президент США Джозеф Байден.

Удары США по территории Ирака и Сирии будут продолжаться, поэтому дальнейшая эскалация ситуации в регионе неизбежна, заявил в беседе с ИА Регнум политолог, историк, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров.