Багдад, 3 февраля, 2024, 12:26 — ИА Регнум. В провинции Анбар на западе Ирака жертвами ударов США стали 16 человек. Об этом 3 февраля сообщило новостное агентство Shafaq News со ссылкой на иракское командование военными операциями.

AP/TASS

«В результате американских обстрелов погибли 16 человек», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы США в ночь на 3 февраля нанесли удар по более чем 85 целям в Ираке и Сирии, использовав не менее 125 высокоточных боеприпасов. В результате были поражены командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также другие объекты, задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и его союзников.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3864625" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

В минобороны Сирии подчеркнули, что удары США не имеют никаких оправданий и направлены на то, чтобы ослабить возможности сирийской армии и её союзников в борьбе с терроризмом.

В Кремле ранее осудили идею США об «ударах возмездия» на Ближнем Востоке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о важности предотвращения расползания конфликта. В такой ситуации нужны, напротив, шаги по деэскалации напряжённости, подчеркнул он.