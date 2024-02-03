В Ираке сообщили о гибели 16 человек из-за ударов США
Shafaq News: жертвами ударов США по западу Ирака стали 16 человек
Багдад, 3 февраля, 2024, 12:26 — ИА Регнум. В провинции Анбар на западе Ирака жертвами ударов США стали 16 человек. Об этом 3 февраля сообщило новостное агентство Shafaq News со ссылкой на иракское командование военными операциями.
«В результате американских обстрелов погибли 16 человек», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы США в ночь на 3 февраля нанесли удар по более чем 85 целям в Ираке и Сирии, использовав не менее 125 высокоточных боеприпасов. В результате были поражены командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также другие объекты, задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и его союзников.
В минобороны Сирии подчеркнули, что удары США не имеют никаких оправданий и направлены на то, чтобы ослабить возможности сирийской армии и её союзников в борьбе с терроризмом.
В Кремле ранее осудили идею США об «ударах возмездия» на Ближнем Востоке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о важности предотвращения расползания конфликта. В такой ситуации нужны, напротив, шаги по деэскалации напряжённости, подчеркнул он.