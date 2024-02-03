Лондон, 3 февраля, 2024, 12:28 — ИА Регнум. США вправе наносить удары на Ближнем Востоке, отвечая на нападения на американских военнослужащих, заявили в правительстве Великобритании. Об этом сообщает 3 февраля телеканал Sky News.

US Navy/via Globallookpress.com

Представитель британского правительства, комментируя нанесение ударов американскими ВВС по территории Сирии и Ирака, подчеркнул, что Лондон и Вашингтон — верные союзники. Британия давно осуждает дестабилизирующую активность Ирана в регионе, добавил он.

«Мы не будем комментировать проведенную США операцию, однако мы поддерживаем их право отвечать на нападения», — приводит телеканал слова политика.

Как сообщало ИА Регнум, 2 февраля США нанесли удары по 85 целям проиранских группировок в Ираке и Сирии. Операция последовала за нападением на американскую базу в Иордании, в результате которого погибли трое военнослужащих США.