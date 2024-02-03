Багдад, 3 февраля, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Американские авиаудары по территории Ирака представляют собой неприкрытую агрессию, заявил 3 февраля официальный представитель иракского правительства Басем аль-Авади,слова которого приводит новостной телеканал Al Arabiya.

Global Look Press/Ilia Yefimovich/dpa

«Американская сторона фальсифицировала факты, заявив о предварительной координации для совершения этой агрессии. Это ложные утверждения, направленные на введение в заблуждение международного общественного мнения», — указал он.

Действия США, подчеркнул представитель правительства Ирака, представляют собой неприкрытую агрессию, а присутствие в Ираке сил международной коалиции стало причиной угрозы безопасности и стабильности страны.

Как сообщало ИА Регнум, 2 февраля США нанесли удары по 85 целям проиранских группировок в Ираке и Сирии. Операция последовала за нападением на американскую базу в Иордании, в результате которого погибли трое военнослужащих США. В провинции Анбар на западе Ирака жертвами этих ударов стали 16 человек.

Великобритания поддержала действия Вашингтона на Ближнем Востоке. Британское правительство отметило, что США вправе наносить удары, отвечая на нападения на американских военнослужащих.

В минобороны Сирии подчеркнули, что удары США не имеют никаких оправданий и направлены на то, чтобы ослабить возможности сирийской армии и её союзников в борьбе с терроризмом.

В Кремле ранее осудили идею «ударов возмездия» на Ближнем Востоке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о важности предотвращения расползания конфликта. В такой ситуации нужны, напротив, шаги по деэскалации напряжённости, подчеркнул он.