Багдад, 3 февраля, 2024, 13:14 — ИА Регнум. Заявления США о том, что удары по территории Ирака были якобы предварительно согласованы с властями страны, являются фальсификацией. Об этом 3 февраля заявил официальный представитель правительства Ирака Басем аль-Авади.

US Navy/via Globallookpress.com

«Американская сторона намеренно фальсифицировала факты, заявив о предварительной координации с Ираком проведённой агрессии», — сказал аль-Авади, слова которого привел телеканал As-Sumaria.

Он добавил, что утверждения Вашингтона направлены на введение в заблуждение международной общественности.

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Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы США в ночь на 3 февраля нанесли удар по более чем 85 целям в Ираке и Сирии, использовав не менее 125 высокоточных боеприпасов. В результате были поражены командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также другие объекты, задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и его союзников.

Новостное агентство Shafaq News со ссылкой на иракское командование военными операциями сообщило, что в провинции Анбар на западе Ирака жертвами ударов США стали 16 человек.