Нью-Йорк, США, 3 февраля, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокоен риском эскалации конфликта на Ближнем Востоке из-за авиаударов США по Ираку и Сирии и призывает все стороны предпринять действия для снижения напряжённости в регионе, заявили 3 февраля в офис Гутерреша.

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«Генеральный секретарь обеспокоен рисками дальнейшей эскалации. Он призывает все стороны принять конкретные меры для снижения напряженности и учитывать потенциальные людские и экономические потери в случае расширения конфликта в и без того нестабильном регионе», — сказано в сообщении офиса Гутерреша.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ночь на 3 февраля ВВС США нанесли авиаудары по более чем 85 целям в Ираке и Сирии, использовав не менее 125 высокоточных боеприпасов. Целями США, по заявлениям представителей ВС страны, стали объекты сил Корпуса стражей Исламской революции. На территории Ирака в результате ударов погибли не менее 16 человек.

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Правительство Ирака назвало удары актом неприкрытой агрессии, их осудили также власти Сирии и Ирана. Парламент Ирака призвал правительство страны ускорить вывод с территории Ирака военного контингента западных стран. В МИД Ирака был вызван временный поверенный в делах США, ему вручили ноту протеста. В Ираке объявлен траур.

Авиаудары США и их союзников нацелены на разжигание конфликта на Ближнем Востоке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Атака демонстрирует агрессивную сущность политики США на Ближнем Востоке, Россия осуждает акт агрессии против суверенных государств и требует срочного рассмотрения ситуации Советом Безопасности ООН, добавила Захарова.

В конце января 2024 года беспилотник атаковал военную базу США в северо-восточной части Иордании. Трое военнослужащих погибли, ранения получили десятки человек. В Белом доме и Пентагоне заявили, что «не потерпят» атак на американских военнослужащих и предпримут необходимые меры для их защиты.

Удары США по территории Ирака и Сирии будут продолжаться, и дальнейшая эскалация ситуации на Ближнем Востоке неизбежна, но прямого столкновения с Ираном власти США будут избегать, отмечал ранее в беседе с ИА Регнум политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров.