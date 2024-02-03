Москва, 3 февраля, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Удары США по территории Ирака и Сирии будут продолжаться, поэтому дальнейшая эскалация ситуации в регионе неизбежна. Об этом корреспонденту ИА Регнум 3 февраля заявил российский политолог, историк, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров, комментируя ночной авиаудар США по Ираку и Сирии.

Кадр из видео

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В ночь на 3 февраля США нанесли удар по более чем 85 целям в Ираке и Сирии, использовав не менее 125 высокоточных боеприпасов. Целями США стали объекты, принадлежащие силам Корпуса стражей Исламской революции. В конце января беспилотник атаковал военную базу США в северо-восточной части Иордании. В минобороны Соединённых Штатов подтвердили гибель трёх американских военнослужащих, ранения получили десятки человек.

Министр обороны США Ллойд Остин 1 февраля заявил, что США не потерпят атак на своих военнослужащих и предпримут все необходимые меры для их защиты, а также для защиты своих интересов на Ближнем Востоке.

«По Ирану удары нанесены не были, поскольку администрация президента США Джо Байдена будет избегать всячески прямой конфронтации с этой страной. В то же время Вашингтону нужно было как-то ответить», — пояснил Багдасаров.

По его словам, в США много недовольных республиканцев, которые полагают, что необходимо планировать удар и по Ирану, поскольку проиранские формирования активно действуют на территории Ирака и Сирии.

«Конечно, удары будут продолжаться, дальнейшая эскалация неизбежна. Но ничего это не принесёт. Пока Байден будет президентом США, он будет избегать войны с Ираном. Но в случае прихода Дональда Трампа эта война станет неизбежна», — заявил политолог.

Как передавало ИА Регнум, в результате ночных атак США были поражены командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также другие задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и их союзников объекты.

Президент США Джо Байден 3 февраля заявил, что ответные действия Соединённых Штатов на атаку по базе в Иордании продолжатся — Белый дом не оставит подобные действия без реакции.