Багдад, 3 февраля, 2024, 13:37 — ИА Регнум. В иракской провинции Анбар на западе страны жертвами ударов ВВС США стали как минимум 16 человек, сообщило новостное агентство Shafaq News со ссылкой на иракское командование военными операциями.

Иван Шилов ИА Регнум

«В результате американских обстрелов погибли 16 человек», — сказано в сообщении командования.

Удары США по Сирии и Ираку в ночь на 3 февраля

В ночь на 3 февраля ВВС США нанесли удар по более чем 85 целям в Ираке и Сирии, использовав не менее 125 высокоточных боеприпасов. Об этом сообщило Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM).

«Вооружённые силы США нанесли удар по более чем 85 целям, при этом многочисленные самолёты, в том числе бомбардировщики дальнего действия, прибыли из США. В ходе авиаударов было задействовано свыше 125 высокоточных боеприпасов», — говорилось в официальном заявлении командования.

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Целями США стали объекты, принадлежащие силам Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). В результате атак были поражены командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также другие задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и их союзников объекты.

Кадры авиаударов США по проиранским группировкам в Ираке и Сирии опубликовал канал Al Hadath.

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Несмотря на утверждения США о том, что удары были согласованы с руководством Ирака, официальный представитель правительства Ирака Басем аль-Авади заявил, что подобные сообщения являются фальсификацией.

«Американская сторона намеренно фальсифицировала факты, заявив о предварительной координации с Ираком проведённой агрессии», — сказал аль-Авади, слова которого привёл телеканал As-Sumaria.

Он добавил, что утверждения Вашингтона направлены на введение в заблуждение международной общественности.

Атака на базу США в Иордании

В конце января беспилотник атаковал военную базу США в северо-восточной части Иордании. В минобороны Штатов подтвердили гибель трёх американских военнослужащих, ранения получили десятки человек. По сведениям источника CNN, дрон запустили поддерживаемые Ираном боевики, атака, вероятно, осуществлялась с территории Сирии.

Министр обороны США Ллойд Остин 1 февраля заявил, что США не потерпят атак на своих военнослужащих и предпримут все необходимые меры для их защиты, а также для защиты своих интересов на Ближнем Востоке. С таким заявлением шеф Пентагона выступил после атаки на американскую военную базу в Иордании.

После этого, 3 февраля, американский лидер Джо Байден в распространённом заявлении заявил, что ответные действия США на атаку по базе в Иордании продолжатся — Белый дом не оставит подобные действия без реакции.

«Наш ответ начался сегодня. Он продолжится, когда и где, мы выберем», — заявил президент.

При этом Байден уточнил, что Соединённые Штаты «не ищут конфликта на Ближнем Востоке», но те, кто желает навредить Америке, должны знать о том, что последует реакция.

Реакция на американскую атаку

После ударов в правительстве Великобритании заявили, что США вправе наносить удары на Ближнем Востоке, отвечая на нападения на американских военнослужащих.

Представитель британского правительства, комментируя нанесение ударов американскими ВВС по территории Сирии и Ирака, подчеркнул, что Лондон и Вашингтон — верные союзники. Британия давно осуждает дестабилизирующую активность Ирана в регионе, добавил он.

В свою очередь, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что ситуация на Ближнем Востоке после ударов США по Сирии и Ираку является критической.

По его словам, Ближний Восток является «котлом, который может взорваться в любой момент».

«Мы призываем всех к деэскалации, мы переживаем критическую ситуацию», — сказал глава евродипломатии.

Вместе с тем в минобороны Сирии подчеркнули, что удары США не имеют никаких оправданий и направлены на то, чтобы ослабить возможности сирийской армии и её союзников в борьбе с терроризмом.

При этом МИД Сирии назвал удары США по востоку страны нарушением её суверенитета и безопасности.

«Сегодня США совершили ещё одно нападение на сирийскую территорию, пополнив свой список нарушений суверенитета, территориальной целостности и безопасности её народа», — говорится в заявлении.

Отмечается, что США ещё раз доказали, что являются основным источником глобальной нестабильности, а также что их вооружённые силы угрожают международному миру и безопасности.

Также МИД отметил, что Сирия категорически отвергает все предлоги и ложь, выдвигаемые американской администрацией для оправдания нападения.

Скрытые причины ударов

США нанесли удары по Сирии и Ираку после атаки на их базу в Иордании, чтобы отвлечь мировое внимание от своих внутренних проблем. Такое мнение американский политолог Скотт Беннет высказал в интервью «Известиям».

По его словам, действия США не серьёзная военная эскалация, а «политический танец», театральная демонстрация от администрации Байдена. Она преследует внутриполитические цели.

«Они отчаянно пытаются спровоцировать какую-то видимость войны. Именно этим они занимались на Украине», — сказал Беннет.

Политолог уверен, что на самом деле США не нужна настоящая эскалация, им нужен отвлекающий манёвр. По его словам, в ближайшие десять дней множество американских самолётов будут летать над Ираком и Сирией, а также будет заявлено о потоплении нескольких судов в Красном море и Персидском заливе.

В США, пояснил он, начался раскол на независимые республики. На это указывает нежелание Техаса повиноваться центральной миграционной политике и его поддержка со стороны других штатов. Байдену, по его словам, нужно, чтобы мир не заметил этого процесса. Кроме того, он хочет сохранить власть.

Беннет добавил, что «сдерживание без ответа» стало бы лучшей реакцией со стороны Сирии, Ирака, Ливана и Йемена на удары США.