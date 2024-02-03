Москва, 3 февраля, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России за прошедшую неделю заняли более выгодные рубежи на краснолиманском направлении, отразив 19 атак украинских военных, сообщил 3 февраля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Александр Полегенько/ТАСС

«На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке авиации и огня артиллерии заняли более выгодные рубежи и отразили 19 атак противника», — сказал он.

Представитель российского военного ведомства уточнил, что российские бойцы нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 60-й, 63-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения и 13-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Кировск, Ямполовка Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва, Кузьмино Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.

На этом направлении, информировал Конашенков, противник потерял убитыми и ранеными до 1825-ти военнослужащих, шесть танков, 13 боевых бронированных машин, 36 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.

Как передавало ИА Регнум, 2 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил России заявил, что за прошедший месяц российские военные освободили населённые пункты Весёлое, Крахмальное и Табаевка на купянском, краснолиманском и донецком направлениях.

Также министр отметил, что после провала украинского контрнаступления ВСУ стратегическая инициатива в зоне СВО остаётся на стороне России. Российские войска, по его словам, продвигаются вперёд, расширяют зоны контроля, улучшают своё положение по переднему краю.

Об освобождении Крахмального в Харьковской области стало известно 21 января. Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьопризнал потерю этого населённого пункта на краснолиманском направлении.