Москва, 2 февраля, 2024, 19:48 — ИА Регнум. За последние пять лет в области лечения онкологических заболеваний в России удалось достичь прорывных результатов, особенно в качестве диагностики. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на открытии онкоцентров в российских регионах с участием президента РФ Владимиром Путиным 2 февраля.

По словам министра, в России более 60% злокачественных опухолей выявляются на ранних стадиях, когда прогноз их лечения благоприятный.

«За последние 5 лет нам удалось обеспечить прорывные результаты и закрепить положительные тренды», — добавил чиновник.

Как передавало ИА Регнум, ране мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что три столичных стационара получат гранты на внедрение современных методов лечения пациентов с онкозаболеваниями.

Вместе с тем в России смертность от онкологических заболеваний с начала реализации (с 2019 года) соответствующего федерального проекта снизилась на 5,6%. Об этом ранее сообщил Мурашко на совещании Путина с членами правительства. По словам Мурашко, благодаря проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» увеличилась почти на 21% доля активно выявленных злокачественных новообразований, протекающих в том числе бессимптомно.