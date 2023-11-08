Москва, 8 ноября, 2023, 22:30 — ИА Регнум. В России смертность от онкологических заболеваний с начала реализации (с 2019 года) соответствующего федерального проекта снизилась на 5,6%. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

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Благодаря проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» увеличилась почти на 21% доля активно выявленных злокачественных новообразований, протекающих в том числе бессимптомно.

«Закономерным стало снижение смертности населения на 5,6%», — сказал глава Минздрава.

По словам Михаила Мурашко, ежегодно в России выявляется около 600 тыс. новых случаев онкозаболеваний, всего на диспансерном наблюдении находятся почти 4 млн россиян.

Отмечается, что с реализацией федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» удалось обеспечить значимые результаты.

«Возросли скорость и качество диагностики, самый высокий показатель за все предыдущие годы — это 60% злокачественных новообразований выявлены на I–II стадии заболевания, когда прогноз лечения максимально благоприятный», — добавил министр здравоохранения.

Как сообщало ИА Регнум, клиническое исследование российского препарата пембролизумаба против запущенных форм меланомы перешло к заключительной фазе. Оно проходит в Институте персонализированной онкологии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Минздрава России. Препарат в рамках импортозамещения американского оригинала разработали в группе компаний «Р-Фарм». Это биоаналог зарубежного иммуноонкологического препарата, который успешно применяют для лечения поздних стадий меланомы, мелкоклеточного рака лёгкого и злокачественных новообразований женских половых органов.

Президент России Владимир Путин посетил Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачёва.

Клиника внесла существенный вклад с борьбу с детскими онкозаболеваниями в России.