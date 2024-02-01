Москва, 1 февраля, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Три столичных стационара получат гранты на внедрение современных методов лечения пациентов с онкозаболеваниями, сообщил 1 февраля мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Михаил Метцель/ТАСС Сергей Собянин

Он напомнил, что в Центре детской гематологии и онкологии Морозовской больницы с 2018 года работает отделение трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток для детей. По словам мэра, средства гранта покроют затраты на поиск, подбор, обследование неродственного донора, забор и транспортировку костного мозга.

«Благодаря грантам прошлых лет количество выполненных трансплантаций костного мозга увеличилось в три раза: с 13 в 2018 году до 40 в 2023 году», — написал Собянин.

В составе Научно-практического центра специализированной медпомощи детям им. Войно-Ясенецкого два онкологических отделения, информировал Собянин. В них используют такие инновационные технологии, как водоструйная диссекция, плазменная хирургия, термоаблация. Работа отделений финансируется за счёт грантов, добавил мэр.

Старейшая онкобольница Москвы — ГКОБ №1 — одна из немногих в городе, где оперируют опухоли головы и шеи с последующей реконструкцией лицевого скелета. По словам мэра, грант пойдёт на разработку новых подходов к лечению.

Как передавало ИА Регнум, в России смертность от онкологических заболеваний с начала реализации (с 2019 года) соответствующего федерального проекта снизилась на 5,6%. Об этом ранее сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. По словам Мурашко, благодаря проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» увеличилась почти на 21% доля активно выявленных злокачественных новообразований, протекающих в том числе бессимптомно.

В сентябре Собянин объявил о начале выпуска препарата для лечения онкологических заболеваний с помощью света, у которого нет зарубежных аналогов. На ранних стадиях, пояснил он, приём препарата может заменить хирургическое вмешательство. По оценкам врачей, эффективность этого препарата в ряде случаев доходит до 100%.