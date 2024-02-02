Москва, 2 февраля, 2024, 18:32 — ИА Регнум. В ходе торгов 2 февраля курс евро поднялся и достиг 99 рублей впервые с 9 января, следует из данных Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Так, курс евро расчётами «завтра» на 16.29 мск подскакивал на до 99,07 рубля, после чего немного опустился и на 17.59 мск составил 97,96 рубля за евро.

Доллар в то же время находился на отметке 91 рубль. Китайский юань торговался по 12,64 рублей.

Как передавало ИА Регнум, 16 января курс евро опускался ниже 95 рублей впервые с 29 июня прошлого года. Согласно данным Московской биржи, курс российской валюты колебался в районе отметки 95 рублей за 1 евро в течение дня. Накануне, 15 января, европейская валюта стоила на торгах 96 рублей 14 копеек.

9 января курс доллара в ходе торгов на Московской бирже впервые с 29 декабря упал ниже отметки 90 рублей.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что курс национальной валюты в России плавающий и зависит от разных условий, в том числе от цен на экспортные товары и от растущего спроса внутри страны.

Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Ильяс Зарипов отмечал ИА Регнум, что в 2024 году на фоне развития предвыборной гонки в США волатильность доллара будет усиливаться. По его словам, некоторые экономисты спрогнозировали начало рецессии в США, из-за чего давление на доллар увеличится.