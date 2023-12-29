Москва, 29 декабря, 2023, 17:30 — ИА Регнум. В 2024 году по мере развития предвыборной гонки волатильность доллара будет усиливаться, считает доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Ильяс Зарипов. Об этом он заявил 29 декабря корреспонденту ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Ранее издание Bloomberg сообщило, что заканчивающийся 2023 год станет для доллара худшим с начала пандемии коронавируса в 2020-м.

«С оценкой Bloomberg можно согласиться. Основной причиной здесь оказываются ожидания участников рынка по поводу смягчения денежно-кредитной политики ФРС, которая уже в начале 2024 года может принять решение о снижении процентных ставок. Это снизит привлекательность доллара на фоне того, что центральные банки — эмитенты других резервных валют (ЕЦБ и Банк Японии) не планируют снижать процентные ставки», — сказал Зарипов.

Он полагает, что на фоне начавшейся предвыборной компании курс доллара быстро реагирует на политические новости, что усиливает волатильность и, соответственно, снижает привлекательность доллара для консервативных инвесторов.

«В 2024 году по мере развития предвыборной гонки волатильность доллара усилится. Некоторые экономисты прогнозируют начало рецессии в США, поэтому давление на доллар будет возрастать. Государственный долг США, достигший астрономических сумм, продолжает увеличиваться, что также отрицательно отражается на курсе доллара», — сказал Зарипов.

Также он заметил, что если Белый дом найдёт возможность осуществления своей идеи передачи замороженных официальных российских резервов Украине, это резко снизит привлекательность доллара и долларовых ценных бумаг среди крупных инвесторов КНР и стран Ближнего Востока. А это окажется ещё одним фактором давления на национальную валюту.

Вероятный промышленный спад, по всей видимости, окажет в 2024 году понижательное влияние и на евро. Кроме того, привлекательность европейской валюты будет зависеть от решения властей ЕС по использованию части замороженных российских валютных резервов.

«Если это случится, то курс евро упадёт вместе с привлекательностью единой европейской валюты. А вот курс юаня на мировом рынке более предсказуем. Экспортно-ориентированной стране невыгоден высокий курс национальной валюты, но возможный переход части инвесторов из доллара и евро в юани в 2024 году приведёт к его укреплению. Кроме того, стабильности китайской валюте может придать устойчивый рост экономики КНР и расширение международного политического влияния Китая», — подытожил Зарипов.

Также есть мнение, что интерес к доллару со стороны крупных стран, не входящих в «Большую семёрку», падает. Об этом заявил декан факультета международных экономических отношений, профессор департамента политологии Финуниверситета при правительстве РФ Павел Селезнёв.

«Модель США, которая была построена на том, чтобы брать у всего остального мира значительно больше, нежели отдавать, начала упираться в определённые границы. Как следствие, у США возник астрономический, беспрецедентно большой государственный долг. Но в любом случае система имеет свою конечную точку, пределы роста. Потому что капитализм, который нуждается в постоянной подпитке, упёрся в серьёзные ограничения. Поэтому для того, чтобы деньги имели возможность дальнейшего приложения, нужны серьёзные мировые катаклизмы. Либо глобальная пандемия, либо глобальная война. Всё это мы наблюдаем. А доллар стремительно девальвируется», — сказал Селезнёв.

Он напомнил, что страны БРИКС уже обошли страны «Большой семёрки» по объёму ВВП. Как следствие, и Китай, и Индия претендуют на глобальное лидерство и хотят продвигать свои валюты.

«Американцы сейчас думают над тем, как им максимально отсрочить дефолт, окончательный крах долларовой системы, а потом элегантно и красиво перейти от долларовой системы к какому-то другому формату. Может быть, это будет система криптовалют, основанная на золотом стандарте», — предположил Селезнёв.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению экспертов Bloomberg, доллар пережил худший год со времён пандемии коронавируса, причём особенно серьёзный спад случился в IV квартале. Также прогнозируется, что в 2024 году доллар останется слабым.

До этого экономист Игорь Ковалёв заявил, что экономика США посылает тревожные сигналы и будет всё меньше желающих инвестировать в неё свои капиталы.

А в ноябре 2023 года Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service (Moody’s) ухудшило прогноз рейтинга правительства Соединённых Штатов со стабильного до негативного.