Вашингтон, 1 февраля, 2024, 19:41 — ИА Регнум. Обвинения США в адрес России в «принудительной депортации» украинских детей являются кощунственными и безосновательными, заявил 1 февраля посол РФ в США Анатолий Антонов.

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«Категорически не приемлем эти кощунственные и бездоказательные обвинения. Наша страна самым внимательным образом относится к судьбе каждого ребенка, пострадавшего от преступлений укронацистов. Прилагает максимум усилий с тем, чтобы оградить детей от бесчинств ВСУ», — сказал Антонов, слова которого приводит ТАСС.

Российский посол также отметил, что у американских властей есть собственные корыстные мотивы, поскольку они рассматривают Украину в качестве одного из основных источников международного усыновления детей.

Как передавало ИА Регнум, 17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой по обвинению их в якобы существующей причастности к «совершению военных преступлений на Украине», а именно к «незаконному перемещению детей в Россию».

Российский лидер отверг эти обвинения, утверждая, что эта история «раздута», детей не похищали, а спасали, вывозя из зоны боевых действий. Он задался вопросом, стоит ли «оставлять детские дома под ударами артиллерии». По словам президента, если у ребенка остались родственники на Украине, проблем с его возвращением на родину нет.

Во время пресс-конференции в МИД 16 октября детский омбудсмен опровергла распространяемую украинскими порталами информацию о якобы 19 тысячах детей, насильно перемещённых в Россию.

Она сообщала, что западные политики и общественные деятели искажают факты и превращают эвакуацию украинских детей в насильственную депортацию, чтобы демонизировать Россию. По её словам, Москва неоднократно приглашала иностранных официальных лиц лично убедиться в том, что «насильственное усыновление», о котором говорят на Западе, всего лишь опека, а эвакуация детей проводится для их безопасности.

5 декабря Львова-Белова информировала, что шесть украинских детей вернулись из России на родину. Их встреча состоялась в катарском посольстве в Москве — Катар выступил посредником в переговорах между Москвой и Киевом о воссоединении семей. По её словам, российская сторона и дальше планирует возвращать детей на территорию Украины.