Москва, 26 сентября, 2023, 03:17 — ИА Регнум. Председатель Международного уголовного суда (МУС) Петр Хофманьский объявлен в розыск. Соответствующая информация появилась в базе МВД России.

News.kmvcity.ru Розыск!

«Хофманьский Петр Юзеф, поляк. Разыскивается по статье УК РФ», — указано в базе ведомства.

По уголовной статье также разыскиваются первый вице-президент МУС Лус дель Кармен Ибаньес Карранса и судья Бертрам Шмитт.

Как сообщало ИА Регнум, 17 марта МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой по обвинению в их якобы существующей причастности к «совершению военных преступлений на Украине», а именно к «незаконному перемещению детей в Россию».

В отношении судей МУС, выдавших ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка в РФ Марии Львовой-Беловой, в России возбуждено уголовное дело. Под уголовное преследование в связи с данным решением судей МУС попал также прокурор ведомства. В числе фигурантов прокурор МУС Карим Ахмад Хан и судьи Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинес.

В МИД России и Кремле подчёркивают, что решения Международного уголовного суда в Гааге не имеют для РФ никакого значения. Россия не признает МУС и его юрисдикцию. МУС не входит в официальные структуры ООН и не имеет отношения к Международному суду ООН, который также заседает в Гааге.