Москва, 5 декабря, 2023, 19:54 — ИА Регнум. Шесть украинских детей вернулись из России на родину, сообщила 5 декабря «Известиям» уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова.

Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Сегодня уже воссоединение произошло. Сейчас семьи с детьми ждёт дорога домой. На самом деле, это разные истории, разные регионы, и они связаны, можно сказать, с семейными спорами в сложившейся ситуации. Например, с бабушками несколько детей были или с папами были две девочки, а мамы находятся на Украине. Все дети были с кем-то из родственников, но сейчас воссоединение в основном с мамами происходит у нас», — подчеркнула она.

Шестерых украинских детей, которые находились на территории новых регионов, вернули мамам. Их встреча состоялась в катарском посольстве в Москве — Катар выступил посредником в переговорах между Москвой и Киевом о воссоединении семей. По её словам, российская сторона и дальше планирует возвращать детей на территорию Украины.

«У нас в проработке регулярно находятся несколько историй, в которых мы помогаем. Естественно, есть ещё дети, которые находятся на Украине и которых мы планируем вернуть в Россию. Но это тоже семейные истории: родители здесь, а дети — с бабушкой на Украине. Поэтому регулярно отрабатываем. В зависимости от ситуации, от проработки конкретных историй», — сообщила Львова-Белова.

Как передавало ИА Регнум, во время пресс-конференции в МИД 16 октября детский омбудсмен опровергла распространяемую украинскими порталами информацию о якобы 19 тысячах детей, насильно перемещённых в Россию.

Она сообщала, что западные политики и общественные деятели искажают факты и превращают эвакуацию украинских детей в насильственную депортацию, чтобы демонизировать Россию. По её словам, Москва неоднократно приглашала иностранных официальных лиц лично убедиться в том, что «насильственное усыновление», о котором говорят на Западе, всего лишь опека, а эвакуация детей проводится для их безопасности.

17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой по обвинению их в якобы существующей причастности к «совершению военных преступлений на Украине», а именно к «незаконному перемещению детей в Россию». Российский лидер отверг эти обвинения, утверждая, что эта история «раздута», детей не похищали, а спасали, вывозя из зоны боевых действий.

Он задался вопросом, стоит ли «оставлять детские дома под ударами артиллерии». По словам президента, если у ребенка остались родственники на Украине, проблем с его возвращением на родину нет.