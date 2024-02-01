Париж, 1 февраля, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Профсоюзы фермеров во Франции FNSEA и Jeunes Agriculteurs после новых заявлений премьер-министра Габриэля Атталя согласились снять блокаду автотрасс, но готовы повторить акции при невыполнении обещаний правительством, заявил 1 февраля председатель JA Арно Гайо.

Lorena SopÃƒÂªNa/Global Look Press

«Мы решили, что на данный момент, с учётом всего, что было объявлено, нам необходимо сменить форму наших действий. Поэтому мы призываем наши местные представительства прекратить блокады и перейти к другой форме протестов», — сказал Гайо, слова которого приводит телеканал BFMTV.

Глава FNSEA Арно Руссо, в свою очередь, заявил, что профсоюзы посмотрят, будут ли обещания правительства выполнены к лету, отметив, что иначе фермеры вновь выйдут на протесты.

Атталь, в частности, объявил 1 февраля, что государство летом выделит 150 млн евро на поддержку фермеров. Средства пойдут, в том числе, на облегчение налоговой нагрузки. Он также заявил, что стремление к продовольственному суверенитету Франции будет закреплено на законодательном уровне.

Как передавало ИА Регнум, массовые акции протеста французских фермеров начались в январе 2024 года. Они вспыхнули из-за предстоящего повышения цен на дизельное топливо, которые в свою очередь вызваны увеличением налога на горючее. Кроме того, фермеры недовольны падением доходов на фоне роста импорта украинской сельхозпродукции во Францию.

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31 января бастующие фермеры приблизились к столице и крупнейшему в Европе оптовому рынку Рюнжи, продовольствие с которого поступает в весь столичный регион Иль-де-Франс. Несколько десятков человек ворвались в складское помещение и устроили там погром. Полиция вывела фермеров из здания и задержала 79 участников акции.

Сотрудники жандармерии пригнали бронированные автомобили к рынку и к аэропорту Руасси Шарль-де-Голль под Парижем после угроз фермеров блокировать столицу Франции в знак протеста против политики правительства в сфере сельского хозяйства.

Тем временем французская пресса обвинила президента Эммануэля Макрона в «бегстве за границу» в сложной ситуации, отметив, что на пике протестов тот решил посвятить время зарубежным визитам. Вернувшись из Индии, Макрон тут же отправился с двухдневным визитом в Швецию, а 1 февраля появится на саммите ЕС в Брюсселе, отмечалось в публикациях.