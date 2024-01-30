Париж, 30 января, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон ездит по другим странам, пока фермеры устраивают массовые протесты, а премьер-министр Габриэль Атталь разбирается с ростом внутриполитической напряжённости. Об этом говорится в статье, опубликованной 30 января в газете La Liberation.

Александр Васильев/ТАСС

Издание отмечает, что Макрон отправился с двухдневным визитом в Швецию, едва вернувшись из поездки в Индию, а 1 февраля его ждут на саммите Евросоюза в Брюсселе. При этом глава правительства не только «разгребает тракторные баррикады», действуя в условиях протестов, но и брошен президентом «в яму со львами» в Национальном собрании Франции — нижней палате парламента.

«Большой разрыв в высших эшелонах власти», — так охарактеризовали авторы статьи политическую ситуацию.

По словам источников в окружении главы государства, Макрон, если того требовала ситуация, без колебаний откладывал международные поездки. Но сейчас, по всей видимости, этого «не требуется», говорится в материале.

Согласно утверждению газеты Le Monde, Макрон отклонил предложение о сокращении визита в Индию из-за протестов фермеров. Он отказался урезать даже протокольную часть программы.

Мирный визит Макрона в Индию проходит «далеко от гнева фермеров», указало издание в своём заголовке.

В газете Le Figaro ещё до начала турне Макрона отмечали, что Атталь пытается маневрировать, «оказывая знаки внимания» французским фермерам, пока президент готовится к зарубежной поездке.

Как сообщало ИА Регнум, протесты французских фермеров начались в январе на фоне предстоящего повышения цен на дизельное топливо в связи с увеличением налога на него. Кроме того, протестующие недовольны падением доходов на фоне роста импорта украинской сельхозпродукции во Францию.

Бельгийские коллеги французских фермеров вдохновились их массовыми протестами и заблокировали тракторами четыре главные автострады страны.