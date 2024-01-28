Париж, 29 января, 2024, 00:55 — ИА Регнум. Бронированные автомобили пригнали сотрудники жандармерии к крупнейшему в Европе рынку Рюнжи и аэропорту Руасси Шарль-де-Голль под Парижем, которые угрожают блокировать протестующие фермеры. Об этом 28 января сообщила пресс-служба префектуры города в соцсети Х.

Иван Шилов ИА Регнум Протесты во Франции

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен отдал указание усилить меры безопасности вокруг Парижа, особенно в аэропорту и в районе крупнейшего продуктового оптового рынка Рюнжи, после угроз фермеров в знак протеста блокировать город.

«В соответствии с распоряжением Жеральда Дарманена в районе Рюнжи и Руасси развёрнуты крупные оборонительные силы для предотвращения любой блокады. Мобильные силы полиции, подкрепленные колёсными бронемашинами жандармерии, находятся на месте и контролируют доступ», — сказано в сообщении префектуры.

При этом Дарманен подчеркнул, что силовики должны действовать очень сдержанно и вмешиваться лишь в крайних случаях, когда под угрозой окажутся жизнь и здоровье людей и целостность зданий. Решение было принято по итогам совещания с силовыми структурами, созванного 28 января.

Ранее ИА Регнум сообщало, что премьер-министр Франции Габриэль Атталь в ответ на требования профсоюзов анонсировал серию мер, которые должны успокоить протестующих в стране фермеров.

Министр признал, что фермеры крайне уязвимы в условиях потепления климата, и выразил сожаление в связи с тем, что начавшиеся 25 января массовые демонстрации фермеров сопровождаются случаями неоправданного насилия. Активисты сочли меры, предложенные премьер-министром, недостаточными.

Протесты французских фермеров начались в январе на фоне предстоящего повышения цен на дизельное топливо в связи с увеличением налога на топливо. Кроме того, протестующие высказали недовольство в связи с падением уровня доходов на фоне роста импорта украинской сельхозпродукции во Францию.

Фермеры забрасывают мусором административные здания, жгут покрышки и блокируют автодороги в купных городах. Во время протестов в городе в Нарбонне пожаром было полностью уничтожено здание социальной страховой службы.

Французский профсоюз фермеров Jeunes Agriculteurs сообщил, что намерен организовать полную блокаду Парижа и его пригорода, чтобы препятствовать поставкам в столицу любых товаров. Акция назначена в ночь на 29 января и продлится по меньшей мере пять дней.