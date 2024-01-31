Париж, 31 января, 2024, 21:35 — ИА Регнум. Французские фермеры попытались захватить продуктовый рынок Ранжис под Парижем, продовольствие с которого поступает в весь столичный регион Иль-де-Франс, задержаны 79 участников акции, сообщил 31 января телеканал BFMTV со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Кадр из видео

По данным телеканала, несколько десятков человек ворвались в складское помещение и устроили там погром. Полиция вывела фермеров из здания.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3864004" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА Регнум, массовые акции протеста французских фермеров начались в январе 2024 года. Протесты вспыхнули из-за предстоящего повышения цен на дизельное топливо, которые в свою очередь вызваны увеличением налога на горючее. Кроме того, фермеры недовольны падением доходов на фоне роста импорта украинской сельхозпродукции во Францию.

31 января они приблизились к столице и крупнейшему в Европе оптовому рынку Рюнжи. Сотрудники жандармерии пригнали бронированные автомобили к рынку и к аэропорту Руасси Шарль-де-Голль под Парижем после угроз фермеров блокировать столицу Франции в знак протеста против политики правительства в сфере сельского хозяйства.

Президента Эммануэля Макрона французская пресса обвинила в «бегстве за границу» в сложной ситуации, отметив, что на пике протестов тот решил посвятить время зарубежным визитам. Вернувшись из Индии, Макрон тут же отправился с двухдневным визитом в Швецию, а 1 февраля появится на саммите ЕС в Брюсселе, отмечалось в публикациях.