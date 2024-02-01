Москва, 1 февраля, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Запад пытается выдавить Россию с мировых рынков и представить свою продукцию по гораздо более высоким ценам, Москва активно этому противодействует. Россия является надёжным поставщиком для многих экономик Глобального Юга, заявил 1 февраля министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Виталий Тимкив/РИА Новости

По словам министра, российские позиции на мировых рынках продовольственных товаров, энергетической, металлургической продукции, а также чёрных и цветных металлов прочны.

«Мы видим, что являемся поставщиком надежным для очень многих экономик Глобального Юга, для активно развивающихся экономик. И они нуждаются в этих ресурсах по разумным ценам, поэтому себя здесь достаточно уверенно чувствуем», — сказал он журналистам.

Вместе с тем, добавил министр, постоянно требуется донастройка транспортной системы, платёжных систем, финансовых расчётов, потому что «наши «коллеги», в кавычках, постоянно создают нам проблемы».

«Просто используют текущую ситуацию для того, чтобы выдавить Россию с рынков и представить свою продукцию, своё сырьё в том числе, по гораздо более высоким ценам другим странам, навязать им такую торговую политику в ущерб их интересам», — заключил глава Минэкономразвития.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявлял, что ВВП РФ по итогам 2023 года увеличился на 3,5%. На встрече с предпринимателями в Хабаровске 11 января глава государства отмечал, что рост экономики России по итогам 2024 года может составить более 4%.

По итогам 2023 года российская экономика стала первой в Европе, обогнав Германию, и пятой в мире, отмечал президент. Путин назвал такой результат удивительным, он был достигнут вопреки попыткам Запада «душить и давить» Россию со всех сторон.

Главный экономист и директор департамента исследований Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша 30 января заявил, что экономика России растёт лучше, чем прогнозировалось.