Москва, 1 февраля, 2024, 16:37 — ИА Регнум. В России 17 политических партий подписали соглашение с Общественной палатой (ОП) РФ о независимом наблюдении в ходе президентских выборов в марте. Об этом ИА Регнум рассказала пресс-служба Ассоциации Независимого общественного мониторинга.

Elena Mayorova/Global Look Press

Подписанное соглашение предусматривает контроль за прозрачностью избирательных процедур, противодействие попыткам внешнего вмешательства в выборы, а также обучение наблюдателей.

Документ подписали такие партии, как «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Новые люди», «Коммунисты России», Партия прогресса, Партия за справедливость, Российский общенародный союз, «Зеленая альтернатива», Гражданская платформа, Зеленые, «Российская партия свободы и справедливости», Гражданская сила, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», Родина, Демократическая партия России, Казачья партия Российской Федерации, уточнили в ассоциации.

Секретарь ОП РФ Лидия Михеева отметила, что палата выражает готовность сотрудничать со всеми, кто проявляет интерес в обеспечении соблюдения закона во время выборов. Во время процедуры подписания соглашения Михеева предложила партиям, помимо подписания документа, высказаться о планах на участие в общественном контроле на предстоящих выборах.

«Мы понимаем, что у многих из вас есть свои методики, но обмен мнениями для нас будет очень важен и полезен, так как меняются реалии, законодательство, а вместе с этим развивается институт общественного контроля», — сказал руководитель рабочей группы ОП РФ Максим Григорьев, добавив, что палата вскоре представит обновлённую версию «Золотого стандарта» наблюдения во время электоральных процессов.

По словам Григорьева, институты наблюдения за выборами в РФ уникальны, и им нет аналогов в мировой практике.

В свою очередь председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю за голосованием Алёна Булгакова отметила, что все подписавшие партии разделяют с палатой единую цель, а именно — обеспечить чистоту выборов в стране. Особенно важно то, что общественная палата совместно с партиями проводит обучения наблюдателей перед выборами, пояснила Булгакова.

Вместе с тем заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Сергей Перминов заявил, что совместные усилия партий и палаты в наблюдении за выборами только укрепляет суверенитет, а также способствует преодолению вызовов, с которыми сталкивается Россия и её избирательная система.

«Год от года уровень доверия к результатам выборов растёт, в том числе благодаря усилиям Общественной палаты РФ, развёрнутой сети независимого общественного мониторинга», — добавил Перминов.

По словам заместителя руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Станислава Наумова, система наблюдения, выстроенная в России, является «кольчугой», которая защищает электоральный процесс от вмешательства извне.

В свою очередь руководитель Центрального исполнительного комитета партии «Новые люди» Айрат Ахметзянов поприветствовал усилия по расширению электронного голосования, пообещав привлечь молодёжь к наблюдению за Дистанционным электронным голосованием (ДЭГ).

Направлять своих сторонников пообещала и Член президиума Центрального совета партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Анастасия Павлюченкова.

«Своей личной миссией считаю — донести до избирателей мысль о том, что ДЭГ — это не только удобный способ голосования, законный, но и безопасный. Я не раз участвовала в наблюдении в ТИК ДЭГ и могу это подтвердить», — сказала Павлюченкова, отметив важность законности выборов.

В наблюдении за выборами может участвовать гражданин РФ, обладающий активным избирательным правом. В России таким правом обладают все граждане страны от 18 лет, кроме тех, кого суд признал недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда. Контроль за избирательным процессом в России также могут вести наблюдатели, назначенные от политических партий, зарегистрированных кандидатов и общественных объединений. Кроме того, законом предусмотрены и международные наблюдатели.

22 января по всей стране, в том числе в регионах Донбасса и Новороссии, стартовала подготовка общественных наблюдателей к выборам президента России. В большинстве регионов общественные штабы начали подписывать соглашения с НКО и партиями о сотрудничестве при наблюдении за выборами.

В территориальные избирательные комиссии списки наблюдателей на выборах президента России должны поступить не позднее 11 марта.

Более того, председатель Совфеда Валентина Матвиенко 24 января заявила, что верхняя палата парламента направила большое количество приглашений иностранным наблюдателям. Совфед также пригласит в качестве наблюдателей на выборах президента России представителей парламентов из дружественных стран. Пригласят Межпарламентскую ассамблею, Парламентскую ассамблею ОДКБ, добавила спикер Совфеда.

Как передавало ИА Регнум, выборы президента России в 2024 году пройдут 17 марта. Голосовать можно будет в течение трёх дней — с 15 по 17 марта. Досрочное голосование пройдёт с 25 февраля по 14 марта. Президента изберут на шесть лет.

29 января ЦИК зарегистрировал действующего главу РФ Владимира Путина кандидатом на выборах в президенты.

По всей России в поддержку Путина собрали более 2,5 млн подписей, хотя, согласно законодательству, достаточно было 300–315 тыс. Как рассказал 22 января Владимир Машков, в поддержку Путина собрали в десять раз больше подписей, чем нужно по закону.

Всего зарегистрированы четыре кандидата Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков — от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и как самовыдвиженец Владимир Путин.

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах президента России в марте 2024 года пройдёт в 29 регионах страны. По словам главы Центризбиркома РФ Эллы Памфиловой, в онлайн-голосовании смогут принять участие 38 млн избирателей.

Минцифры России сообщили, что на «Госуслугах» подано более 500 тысяч заявок на участие в ДЭГ. За первые два дня приема заявлений на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) и по системе «Мобильный избиратель» принято 545 тысяч заявлений, рассказала глава ЦИК России Элла Памфилова на заседании комиссии.