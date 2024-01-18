Москва, 18 января, 2024, 16:42 — ИА Регнум. В территориальные избирательные комиссии списки наблюдателей на выборах президента России должны поступить не позднее 11 марта, сообщила председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан, исполнительный директор Независимого общественного мониторинга (НОМ) Алёна Булгакова.

Дарья Драй ИА Регнум

«Решением Совета Общественной палаты России утверждено положение о порядке назначения наблюдателей от ОП РФ при проведении выборов президента, назначенных на 17 марта 2024 года», — приводятся её слова на сайте НОМ.

Так, уточнила она, в документе уточнены некоторые процедуры, а также определён перечень субъектов, которые могут представлять списки кандидатов в наблюдатели, заверять их и отправлять в комиссии.

По её словам, в территориальные избирательные комиссии списки должны поступить не позднее 11 марта. При возникновении непредвиденных ситуаций, связанных в том числе с состоянием здоровья наблюдателя, будет возможность произвести его замену до 14 марта.

Как передавало ИА Регнум, голосование на выборах президента России будет проходить в течение трёх дней, с 15 по 17 марта 2024 года. В период с 25 февраля по 14 марта граждане смогут проголосовать досрочно. В 2024 году в президентских выборах впервые будут участвовать жители регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, — Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

О намерении вновь баллотироваться в президенты Владимир Путин объявил 8 декабря. В поддержку кандидата в президенты и действующего главы государства уже отдали подписи 2,5 млн граждан страны. При этом для участия в выборах кандидату достаточно собрать 300 тыс. подписей.