Тель-Авив, Израиль, 1 февраля, 2024, 14:37 — ИА Регнум. Лидер группы «Би-2» Лёва (Егор Бортник, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) признал, что музыканты нарушили законодательство Таиланда во время поездки в эту страну, и одновременно заявил о «русском следе» в этой истории.

Александ Казаков/ИЗВЕСТИЯ Егор Бортник

«Нам все говорили о том, что это русский след, что это русское консульство, что это специальный заказ на группу «Би-2», чтобы нас экстрадировали в Россию. Для чего? Ну, сами понимаете», — сказал Бортник журналистам после возвращения в Тель-Авив.

Ранее Бортник также отметил, что наказание музыкантов было, с его точки зрения, «несоизмеримым» их правонарушению и было наложено на них вне всякой логики. Кроме того, он заявил, что участники «Би-2» нарушили законы Таиланда якобы не по своей воле.

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Как сообщало ИА Регнум, 24 января участников «Би-2» задержали на острове Пхукет за концерт без необходимого разрешения. Ночь они провели в отделении полиции, затем суд Пхукета избрал музыкантам меру пресечения и назначил каждому штраф в размере 3 тыс. батов (84 доллара). Всех участников группы передали иммиграционной полиции.

Бортник вылетел из Бангкока в Тель-Авив 31 января после выхода из миграционной тюрьмы. Позднее остальные участники группы были освобождены и также вылетели в Израиль.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя задержание участников «Би-2», заявила, что не удивлена произошедшим, так как очевидно, что никому не нужны проблемы, которые могут возникнуть с людьми, спонсирующими терроризм. Ранее стало известно, что часть гонораров музыканты «Би-2» отправляют ВСУ.