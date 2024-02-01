Тель-Авив, Израиль, 1 февраля, 2024, 10:27 — ИА Регнум. Солист группы «Би-2» Лёва (Егор Бортник, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) признал вину в нарушении законодательства Таиланда, но назвал наказание несоизмеримым. Об этом он сообщил 1 февраля.

Владимир Вяткин/РИА Новости Солист группы «Би-2» Лёва (Егор Бортник, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«Это было неожиданностью, то есть несоизмеримое, скажем так, наказание. Я понимаю, что мы пусть и не по своей вине всё-таки нарушили закон, но то, что стало происходить дальше, это было уже вне какой-то логики», — сказал он после прилёта в Израиль.

Он также объяснил, почему летел в Тель-Авив отдельно от других участников группы. По его словам, у него только одно гражданство — израильское, поэтому решили сначала отправить в Израиль его, а потом остальных музыкантов.

Как сообщало ИА Регнум, Бортник вылетел из Бангкока в Тель-Авив 31 января после выхода из миграционной тюрьмы. Позднее стало известно, что остальные члены группы были освобождены и вылетели в Израиль.

24 января участников «Би-2» задержали на острове Пхукет за концерт без необходимого разрешения. Ночь они провели в отделении полиции, затем суд Пхукета избрал музыкантам меру пресечения и назначил каждому штраф в размере 3 тыс. батов ($84). Всех передали иммиграционной полиции.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя задержание участников «Би-2», заявила, что не удивлена произошедшим, так как никому не нужны проблемы, которые могут возникнуть с людьми, спонсирующими терроризм.

Ранее выяснилось, что часть гонораров артисты отправляют в помощь Украине. Коллектив группы проживает в разных точках мира, в частности в Дубае и Испании. Общественники потребовали отмены концертов «Би-2» в России.